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    СМИ сообщили об изменившемся распорядке дня Дональда Трампа

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    СМИ сообщили об изменившемся распорядке дня Дональда Трампа

    СМИ сообщили об изменившемся распорядке дня Дональда Трампа

    СМИ сообщили об изменившемся распорядке дня Дональда Трампа
  • Фото: Associated Press © 2018, Manuel Balce Ceneta

    • Дональд Трамп теперь начинает свой день позже, чем в первые дни президентства, и стал проводить меньше встреч.

    По данным портала Axios, который ссылается на источники и попавшее в его распоряжение расписание президента США, Дональд Трамп стал меньше времени уделять своим рабочим обязанностям.

    С 8 до 11 утра в графике американского лидера значится «время для решения административных вопросов». Но, как уверяют источники, в эти часы Трамп в своей резиденции занимается тем, что смотрит телевизор, публикует сообщения в Twitter и звонит по телефону.

    После этого он отправляется на брифинг по вопросам разведки и национальной безопасности. Затем президент работает в Овальном кабинете, где находится до 18:00. За дневные часы он проводит одну или две встречи. При этом источники заявляют, что в основном он совершает телефонные звонки или смотрит новости в столовой.

    После окончания рабочего дня Трамп отправляется в жилую часть Белого дома, где вновь изрядную часть времени посвящает просмотру телевизионных программ.

    Как сообщает портал, в первое время на высшем государственном посту Дональд Трамп начинал работать раньше и позже заканчивал. В частности, проводил встречи за завтраком, а брифинги по вопросам разведки начинались в 10:30.

    Пресс-секретарь президента Сара Сандерс, комментируя эту информацию, заявила, что по утрам Трамп проводит время как в резиденции, так и в Овальном кабинете. При этом, по ее словам, он действительно много пользуется телефоном — звонит сотрудникам, конгрессменам, министрам и иностранным лидерам.

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