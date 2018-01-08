СМИ раскрыли статистику попыток зайти на порносайты в британском парламенте

В компьютерной сети парламента Великобритании с июня по октябрь 2017 года было зарегистрировано более 24 тысяч попыток получить доступ к порнографическим сайтам. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на официальные данные законодательного органа.
В общей сложности в обеих палатах парламента установлены 8500 компьютеров. Ими пользуются депутаты, их помощники и технические сотрудники. Помимо данных с этих компьютеров, в статистике отражены попытки зайти на порносайты с личных устройств, подключенных к гостевой сети Wi-Fi, отмечает издание.
Статью уже прокомментировал представитель парламента. По его словам, все порнографические сайты в парламенте заблокированы и попытки зайти на них (в среднем 160 раз в день) являются случайными.
Запрос на информацию о сетевой активности парламентариев был подан на фоне скандала с главой секретариата британского кабинета министров Дамианом Грином. В декабре прошлого года он подал в отставку после обвинений в просмотре порнографии на рабочем месте.
Статью уже прокомментировал представитель парламента. По его словам, все порнографические сайты в парламенте заблокированы и попытки зайти на них (в среднем 160 раз в день) являются случайными.
Запрос на информацию о сетевой активности парламентариев был подан на фоне скандала с главой секретариата британского кабинета министров Дамианом Грином. В декабре прошлого года он подал в отставку после обвинений в просмотре порнографии на рабочем месте.
Комментарии