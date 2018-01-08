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    Макрон собирается подарить коня председателю КНР Си Цзиньпину

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    Макрон собирается подарить коня председателю КНР Си Цзиньпину

    Макрон собирается подарить коня председателю КНР Си Цзиньпину

    Макрон собирается подарить коня председателю КНР Си Цзиньпину
  • Фото: Reuters © 2018

    • Находящийся с визитом в Китае президент Франции Эммануэль Макрон намерен подарить председателю КНР Си Цзиньпину коня, подтвердил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

    По приглашению председателя Си Цзиньпина Макрон 8–10 января будет находиться с официальным визитом в Китае. Макрон уже начал свой визит с посещения города Сиань. Ожидается, что французский президент прибудет в Пекин, где пройдут основные мероприятия, во второй половине понедельника.

    Лу Кан: «Все верно, президент Франции Эммануэль Макрон собирается подарить председателю КНР Си Цзинпьину коня в качестве государственного подарка. Мы выражаем благодарность французской стороне за этот дружественный жест».

    В свою очередь, французские СМИ сообщают, что мерин, выбранный Макроном в качестве подарка, уже доставлен в Китай и проходит карантин пекинской в конюшне.

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