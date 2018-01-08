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    Американка рассталась с калькулятором и решила выйти замуж за тетрис

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    • Фото: TetrisGirl /facebook.com
    Американка рассталась с калькулятором и решила выйти замуж за тетрис

    Американка рассталась с калькулятором и решила выйти замуж за тетрис

    Американка рассталась с калькулятором и решила выйти замуж за тетрис
  • Фото: TetrisGirl /facebook.com

    • Жительница Флориды Нурул Махджабин Хассан хочет официально оформить отношения со своим тетрисом. Девушка уверена, что он идеально ей подходит.

    20-летняя Нурул состоит в отношениях с тетрисом уже более года, проводя за игрой около 12 часов в сутки. Она очень предана своему электронному партнеру и часто приобретает различные вещи, связанные с игрой, передает Metro.

    Нурул Махджабин Хассан, невеста тетриса: «Я думаю, что тетрис так прекрасен, он идеален и позволяет мыслить нестандартно. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях, — понимаешь, что это человек, который тебе подходит».

    Девушка рассказала, что выйти замуж за тетрис планирует сразу после завершения обучения.

    Стоит отметить, что ранее американка уже состояла в отношениях с калькулятором по имени Пьер. При этом она никогда не влюблялась в людей — только в роботов и неодушевленные предметы, например, осциллоскоп.


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