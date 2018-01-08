Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  
    В Киеве облили краской здание Россотрудничества. Киев, Украина, дипломатия, нападения, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Киеве облили краской здание Россотрудничества

    В Киеве облили краской здание Россотрудничества

    комментировать
    В Киеве облили краской здание Россотрудничества

    В Киеве облили краской здание Россотрудничества

    В Киеве облили краской здание Россотрудничества

      В Киеве неизвестные облили краской и обклеили листовками здание Российского центра науки и культуры (представительство Россотрудничества). Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ на Украине.

      Пресс-служба посольства РФ на Украине: «В ночь с 6 на 7 января было совершено очередное неспровоцированное нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Неизвестные облили здание Центра краской, расклеили листовки с антироссийским содержанием, причинили ему тем самым материальный ущерб».

      Дипломаты надеются, что украинские правоохранители отреагируют на случившееся и привлекут виновных к ответственности, передает ТАСС

      Это уже не первый случай, когда российские диппредставительства подвергаются атакам радикалов на Украине. Тем не менее, как отметили в Россотрудничестве, факты нападений не расследуются должным образом. По их словам, украинские правоохранители только разводят руками, хотя нападавшие не скрываются. В частности, на этот раз они разместили видео в соцсетях.


      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru