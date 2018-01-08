В Киеве облили краской здание Россотрудничества

В Киеве неизвестные облили краской и обклеили листовками здание Российского центра науки и культуры (представительство Россотрудничества). Об этом сообщили в
пресс-службе посольства РФ на Украине.
Пресс-служба посольства РФ на Украине: «В ночь с 6 на 7 января было совершено очередное неспровоцированное нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Неизвестные облили здание Центра краской, расклеили листовки с антироссийским содержанием, причинили ему тем самым материальный ущерб».
Дипломаты надеются, что украинские правоохранители отреагируют на случившееся и привлекут виновных к ответственности, передает ТАСС
Это уже не первый случай, когда российские диппредставительства подвергаются атакам радикалов на Украине. Тем не менее, как отметили в Россотрудничестве, факты нападений не расследуются должным образом. По их словам, украинские правоохранители только разводят руками, хотя нападавшие не скрываются. В частности, на этот раз они разместили видео в соцсетях.
Дипломаты надеются, что украинские правоохранители отреагируют на случившееся и привлекут виновных к ответственности, передает ТАСС
Это уже не первый случай, когда российские диппредставительства подвергаются атакам радикалов на Украине. Тем не менее, как отметили в Россотрудничестве, факты нападений не расследуются должным образом. По их словам, украинские правоохранители только разводят руками, хотя нападавшие не скрываются. В частности, на этот раз они разместили видео в соцсетях.
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