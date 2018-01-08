Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    СМИ сообщили о взрывах в сирийском Идлибе

    комментировать
    • Фото: @ZhurnalMK /twitter.com
    СМИ сообщили о взрывах в сирийском Идлибе

    СМИ сообщили о взрывах в сирийском Идлибе

    СМИ сообщили о взрывах в сирийском Идлибе
  • Фото: @ZhurnalMK /twitter.com

    • Не менее 30 человек стали жертвами серии взрывов в сирийском городе Идлиб. Еще около 70 получили ранения.

    Сразу четыре взрыва прогремели в центральной части Идлиба, сообщает агентство Anadolu. Пострадавших доставили в больницы, точной информации о их состоянии пока нет.

    Ливийский телеканал Al Mayadeen сообщает, что террористы подорвали два заминированных автомобиля, один из которых был припаркован рядом с супермаркетом. Отмечается, что ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru