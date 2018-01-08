СМИ сообщили о взрывах в сирийском Идлибе

Не менее 30 человек стали жертвами серии взрывов в сирийском городе Идлиб. Еще около 70 получили ранения.
Сразу четыре взрыва прогремели в центральной части Идлиба, сообщает агентство Anadolu. Пострадавших доставили в больницы, точной информации о их состоянии пока нет.
Ливийский телеканал Al Mayadeen сообщает, что террористы подорвали два заминированных автомобиля, один из которых был припаркован рядом с супермаркетом. Отмечается, что ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Ливийский телеканал Al Mayadeen сообщает, что террористы подорвали два заминированных автомобиля, один из которых был припаркован рядом с супермаркетом. Отмечается, что ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
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