В Йемене разбился самолет арабской коалиции

На севере Йемена разбился самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ.
В коалиции утверждают, что самолет потерпел крушение из-за технической неисправности. Также сообщается, что пилотов удалось спасти.
В то же время подконтрольное хуситам агентство Saba сообщило, что самолет сбили повстанцы.
Провинция Саада, где и упал самолет, считается оплотом движения хуситов «Ансар Алла» и часто подвергается авиаударам коалиции.
В то же время подконтрольное хуситам агентство Saba сообщило, что самолет сбили повстанцы.
Провинция Саада, где и упал самолет, считается оплотом движения хуситов «Ансар Алла» и часто подвергается авиаударам коалиции.
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