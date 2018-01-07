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    В Йемене разбился самолет арабской коалиции

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    В Йемене разбился самолет арабской коалиции

    В Йемене разбился самолет арабской коалиции

    На севере Йемена разбился самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ.

    В коалиции утверждают, что самолет потерпел крушение из-за технической неисправности. Также сообщается, что пилотов удалось спасти.

    В то же время подконтрольное хуситам агентство Saba сообщило, что самолет сбили повстанцы.

    Провинция Саада, где и упал самолет, считается оплотом движения хуситов «Ансар Алла» и часто подвергается авиаударам коалиции.

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