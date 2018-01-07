Десятки тысяч человек вышли на рождественские гулянья в Москве

В столице Рождество выдалось необычно теплым. Днем столбики термометра поднимались почти до четырех градусов тепла. Погода явно располагала к прогулкам.

Сегодня на улицах не было ни мороза, ни солнца, но день, по словам москвичей, выдался чудесный. Такое мнение от гуляющих корреспондент НТВ Алексей Прокин слышал в разных частых столицы — на Никольской улице, у Кремлёвских стен и на Поклонной горе, где проходят рождественские гулянья.



Десятки тематических площадок, эффектные светопредставления — все это, чтобы создать праздничное настроение. Кроме того, начинаются Святки. Сегодня важно помнить слова небезызвестного булгаковского персонажа о том, что нужно быть осторожнее со своими желаниями, ведь они имеют свойство сбываться.



А у москвичей съемочная группа НТВ узнала, что они не забыли те способы, с помощью которых можно заглянуть в будущее и узнать свою судьбу.



Женщина: «Спрашивали имя первого встречного мужчины — Владимир».



Мужчина: «На ночь нужно положить возле порога тарелку с мукой. Это накануне Святок нужно. Если потом человек просыпается и видит утром, что на муке есть отпечаток, значит, Рождество посетило очаг этого дома».



В столице на рождественские гулянья вышли десятки тысяч человек, среди которых и те, кто приехал в Москву из разных уголков страны. Случилось маленькое рождественское чудо — дороги свободны, поэтому добраться до центра не составляет труда.



