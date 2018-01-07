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    В Смоленской области из-за гололеда столкнулись 18 машин: видео с места. гололед, ДТП, Смоленская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Смоленской области из-за гололеда столкнулись 18 машин: видео с места

    В Смоленской области из-за гололеда столкнулись 18 машин: видео с места

    1 комментарий
    • Фото: Подслушано в Дорогобуже / vk.com
    В Смоленской области <nobr>из-за</nobr> гололеда столкнулись 18 машин: видео с места

    В Смоленской области из-за гололеда столкнулись 18 машин: видео с места

    В Смоленской области <nobr>из-за</nobr> гололеда столкнулись 18 машин: видео с места
    • Фото: Подслушано в Дорогобуже / vk.com

      • На трассе М1 в Смоленской области произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали три человека.

      Массовое ДТП произошло на трассе М1 в районе города Ярцева. В Сети появились кадры с места аварии. На видео, снятом очевидцами, видны поврежденные машины, которые раскидало по дороге.

      Сначала на дороге столкнулись 12 машин. А затем произошло еще три столкновения, в результате участниками массового ДТП стали 18 легковых автомобилей, передает ТАСС. Причиной аварии в полиции назвали гололед.

      Наталья Гуреева, руководитель пресс-службы УМВД по Смоленской области: «Причина массовой аварии — гололедица. Пострадали три человека, они получили травмы средней тяжести, решается вопрос о госпитализации».

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