В Смоленской области из-за гололеда столкнулись 18 машин: видео с места

На трассе М1 в Смоленской области произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали три человека.
Массовое ДТП произошло на трассе М1 в районе города Ярцева. В Сети появились кадры с места аварии. На видео, снятом очевидцами, видны поврежденные машины, которые раскидало по дороге.
Сначала на дороге столкнулись 12 машин. А затем произошло еще три столкновения, в результате участниками массового ДТП стали 18 легковых автомобилей, передает ТАСС. Причиной аварии в полиции назвали гололед.
Наталья Гуреева, руководитель пресс-службы УМВД по Смоленской области: «Причина массовой аварии — гололедица. Пострадали три человека, они получили травмы средней тяжести, решается вопрос о госпитализации».
Сначала на дороге столкнулись 12 машин. А затем произошло еще три столкновения, в результате участниками массового ДТП стали 18 легковых автомобилей, передает ТАСС. Причиной аварии в полиции назвали гололед.
Наталья Гуреева, руководитель пресс-службы УМВД по Смоленской области: «Причина массовой аварии — гололедица. Пострадали три человека, они получили травмы средней тяжести, решается вопрос о госпитализации».
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