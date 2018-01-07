В ДТП с маршруткой в Балашихе пострадали пять человек

В Балашихе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. По предварительным данным, травмы получили пять человек.
Среди пострадавших, как уточняет источник «Интерфакс», есть ребенок. Данных о его состоянии пока нет.
Источник в экстренных службах: «В Балашихе произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Предварительно, водитель легкового автомобиля не пропустил маршрутку на перекрестке и протаранил ее. Пострадали пять человек, включая ребенка».
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт ДТП. В ведомстве добавили, что столкновение произошло на пятом километре федеральной автодороги «Волга». По предварительным данным полиции, в аварии пострадали пять человек. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает РИА Новости.
Источник в экстренных службах: «В Балашихе произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Предварительно, водитель легкового автомобиля не пропустил маршрутку на перекрестке и протаранил ее. Пострадали пять человек, включая ребенка».
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт ДТП. В ведомстве добавили, что столкновение произошло на пятом километре федеральной автодороги «Волга». По предварительным данным полиции, в аварии пострадали пять человек. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает РИА Новости.
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