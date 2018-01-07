Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
    •  

    В ДТП с маршруткой в Балашихе пострадали пять человек

    комментировать

    В ДТП с маршруткой в Балашихе пострадали пять человек

    В ДТП с маршруткой в Балашихе пострадали пять человек

    В Балашихе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. По предварительным данным, травмы получили пять человек.

    Среди пострадавших, как уточняет источник «Интерфакс», есть ребенок. Данных о его состоянии пока нет.

    Источник в экстренных службах: «В Балашихе произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Предварительно, водитель легкового автомобиля не пропустил маршрутку на перекрестке и протаранил ее. Пострадали пять человек, включая ребенка».

    В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт ДТП. В ведомстве добавили, что столкновение произошло на пятом километре федеральной автодороги «Волга». По предварительным данным полиции, в аварии пострадали пять человек. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru