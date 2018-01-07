Падение московской гимнастки в цирке Гомеля попало на видео

Воздушная гимнастка Юлия Тикаева из московской труппы упала с высоты на глазах у зрителей цирка в белорусском Гомеле.
Двадцатилетняя акробатка из московского коллектива выступала в программе «Партерный полет». Юлия Тикаева сорвалась с высоты около 4 метров во время выступления. Гимнастку вовремя не перехватил ее коллега, и артистка упала за пределы страховочной сетки лицом вниз. Инцидент сняли на видео очевидцы.
Как сообщает Sputnik Беларусь, все произошло 5 января. Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу с травмой головы. Девушка находится в реанимации. По словам врачей, ее состояние тяжелое без динамики.
Как сообщает Sputnik Беларусь, все произошло 5 января. Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу с травмой головы. Девушка находится в реанимации. По словам врачей, ее состояние тяжелое без динамики.
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