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    Французская певица Франс Галль умерла от рака

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    Французская певица Франс Галль умерла от рака

    Французская певица Франс Галль умерла от рака

    Французская певица Франс Галль умерла от рака
  • Фото: Associated Press © 2018, GUILIO BROGLIO

    • В возрасте 70 лет ушла из жизни известная французская исполнительница Франс Галль.

    Галль умерла после нескольких лет борьбы с раком. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на представительницу певицы.

    Женевьева Салама, представительница Франс Галль: «Существуют слова, которые никогда не хотелось бы произносить. Франс Галль 7 января отошла в рай после двух лет сражения с рецидивом рака, которое она вела втайне и с достоинством».

    Франс Галль родилась в 1947 году в Париже. Серьезную музыкальную карьеру Франс Галль начала в 1963 году, записав несколько синглов, а в 1965 году она победила на песенном конкурсе «Евровидение». К концу 1960-х годов успех Галль пошел на спад, однако в 1974 году она приступила к совместной работе с известным композитором и певцом Мишелем Берже, за которого вскоре вышла замуж. Франс Галль вновь завоевала широкую популярность.

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