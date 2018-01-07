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    МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Москве и Подмосковье

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    • Фото: РИА Новости, Егор Еремов
    МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Москве и Подмосковье

    МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Москве и Подмосковье

    МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Москве и Подмосковье
  • Фото: РИА Новости, Егор Еремов

    • Столица и Московская область окажутся во власти непогоды. По данным МЧС, ожидаются сильная гололедица, ветер с порывами до 20 м/с и заморозки.

    Как сообщают в МЧС, надвигающаяся на Московский регион непогода связана с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 7 января до 2:00 8 января.

    Начиная с северо-западных районов ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15–20 метров в секунду. Кроме того, выпадут небольшие или умеренные осадки — дождь, мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, передает «Интерфакс».

    В МЧС сообщают, что температура воздуха опустится до отрицательных значений, поэтому на дорогах прогнозируют сильную гололедицу. В ведомстве отмечают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столичном регионе и в понедельник, 8 января.

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