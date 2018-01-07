Два человека задержаны в Петербурге после массовой драки с поножовщиной

В Санкт-Петербурге задержаны двое участников массовой драки, в результате которой пострадали восемь человек.

Конфликт произошел на Конюшенной площади в Центральном районе Санкт-Петербурга. Восемь участников драки госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести, один из них получил ножевые ранения.



ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое граждан, которые изобличены в том, что в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения».



Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».