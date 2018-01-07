Бастрыкин проконтролирует проверку после смерти пенсионерки в Петербурге

Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль проведение доследственной проверки по факту смерти пожилой женщины в больнице
Санкт-Петербурга.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата Следственного комитета РФ проконтролировать ход проведения доследственной проверки и принять меры для установления всех обстоятельств случившегося».
Ранее сообщалось, что в одной из больниц Красносельского района города скончалась женщина 1937 года рождения. Причиной смерти могло стать несвоевременное оказание помощи медиками. Накануне по данному факту следственными органами Петербурга была организована доследственная проверка, сообщает сайт ведомства.
Ранее сообщалось, что в одной из больниц Красносельского района города скончалась женщина 1937 года рождения. Причиной смерти могло стать несвоевременное оказание помощи медиками. Накануне по данному факту следственными органами Петербурга была организована доследственная проверка, сообщает сайт ведомства.
Комментарии