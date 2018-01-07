Российский «летающий автомобиль» создадут к 2021 году

Российские разработчики обещают создать так называемый летающий автомобиль к 2021 году.
Об этом сообщил «Интерфаксу» директор компании-разработчика Юрий Баженов.
Юрий Баженов: «Можно ожидать, что все работы по созданию нового типа летательного аппарата, будут завершены примерно к 2020–2021 гг».
Ранее сообщалось, что компания «ПромСервис» (конструкторское бюро Истринского экспериментально-механического завода) победила в конкурсе Фонда перспективных исследований (ФПИ) «Свободный взлет». Летательный аппарат в ФПИ прозвали «летающим автомобилем» за простоту в управлении и доступность использования взлетно-посадочных площадок. Он должен взлетать с площадки не более 50 на 50 метров, иметь шасси для внеаэродромного применения и автоматическую систему аварийного спасения парашютного типа, а также управляться в простых и сложных метеоусловиях, как непосредственно летчиком, так и в автономном режиме по заданным точкам маршрута. Предполагается, что создание такого самолета позволит малой авиации стать такой же доступной и распространенной, как и автомобильный транспорт.
Летающий автомобиль намерены выпустить и в Японии. В мае прошлого года сообщалось, что корпорация Toyota намерена выделить 40 млн иен (350 тыс. долларов) на создание аппарата, который планируется оснастить четырьмя винтовыми двигателями по аналогии с современными квадрокоптерами. Предполагается, что готовый автомобиль используют для зажжения олимпийского огня в на Олимпиаде-2020 в Токио.
Юрий Баженов: «Можно ожидать, что все работы по созданию нового типа летательного аппарата, будут завершены примерно к 2020–2021 гг».
Ранее сообщалось, что компания «ПромСервис» (конструкторское бюро Истринского экспериментально-механического завода) победила в конкурсе Фонда перспективных исследований (ФПИ) «Свободный взлет». Летательный аппарат в ФПИ прозвали «летающим автомобилем» за простоту в управлении и доступность использования взлетно-посадочных площадок. Он должен взлетать с площадки не более 50 на 50 метров, иметь шасси для внеаэродромного применения и автоматическую систему аварийного спасения парашютного типа, а также управляться в простых и сложных метеоусловиях, как непосредственно летчиком, так и в автономном режиме по заданным точкам маршрута. Предполагается, что создание такого самолета позволит малой авиации стать такой же доступной и распространенной, как и автомобильный транспорт.
Летающий автомобиль намерены выпустить и в Японии. В мае прошлого года сообщалось, что корпорация Toyota намерена выделить 40 млн иен (350 тыс. долларов) на создание аппарата, который планируется оснастить четырьмя винтовыми двигателями по аналогии с современными квадрокоптерами. Предполагается, что готовый автомобиль используют для зажжения олимпийского огня в на Олимпиаде-2020 в Токио.
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