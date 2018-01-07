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    Рождественские службы прошли в 30 тыс. храмов по всему миру. Египет, Израиль, Рождество, Сербия, православие, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРождественские службы прошли в 30 тыс. храмов по всему миру

    Рождественские службы прошли в 30 тыс. храмов по всему миру

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    Рождественские службы прошли в 30 тыс. храмов по всему миру

    Рождественские службы прошли в 30 тыс. храмов по всему миру

    Рождественские службы прошли в 30 тыс. храмов по всему миру

      Рождество сегодня отмечают в Сербии, Грузии, Израиле, Польше и во многих других странах. Службы прошли в 30 тысячах храмов по всему миру.

      В Вифлеем, где по преданию родился Иисус, приехали 150 тысяч туристов, в том числе очень много паломников из России. Рождественскую службу провел Патриарх Иерусалимский Феофил III. В храме Рождества Христова присутствовали и лидеры Палестины — президент Махмуд Аббас и премьер Рами Хамдалла.

      Сербские христиане собрались в церкви Святого Саввы в Белграде. Рождество в этой стране по традиции отмечают три дня. А перед службой у храма принято сжигать дубовые ветки. Это древний обряд — своеобразный символ тепла, которое Бог дает людям, чтобы согреть их души.

      В Египте на рождественскую молитву собрались тысячи христиан-коптов. Празднование до последнего момента висело на волоске. Из-за угроз радикалов церкви и соборы взяли под круглосуточную охрану. А служба началась на два часа раньше положенного и не в кафедральном соборе в центре Каира, как это бывает обычно, а в соборе Рождества Христова, в 40-ка километрах от столицы. На службу приехали президент Ас-Сиси и коптский патриарх. Рядом дежурили сотни полицейских.

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