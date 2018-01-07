Рождественские службы прошли в 30 тыс. храмов по всему миру

Рождество сегодня отмечают в Сербии, Грузии, Израиле, Польше и во многих других странах. Службы прошли в 30 тысячах храмов по всему миру.

В Вифлеем, где по преданию родился Иисус, приехали 150 тысяч туристов, в том числе очень много паломников из России. Рождественскую службу провел Патриарх Иерусалимский Феофил III. В храме Рождества Христова присутствовали и лидеры Палестины — президент Махмуд Аббас и премьер Рами Хамдалла.



Сербские христиане собрались в церкви Святого Саввы в Белграде. Рождество в этой стране по традиции отмечают три дня. А перед службой у храма принято сжигать дубовые ветки. Это древний обряд — своеобразный символ тепла, которое Бог дает людям, чтобы согреть их души.



В Египте на рождественскую молитву собрались тысячи христиан-коптов. Празднование до последнего момента висело на волоске. Из-за угроз радикалов церкви и соборы взяли под круглосуточную охрану. А служба началась на два часа раньше положенного и не в кафедральном соборе в центре Каира, как это бывает обычно, а в соборе Рождества Христова, в 40-ка километрах от столицы. На службу приехали президент Ас-Сиси и коптский патриарх. Рядом дежурили сотни полицейских.