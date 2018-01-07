Пожарные спасли шесть человек из горящего общежития ВС РФ в центре Москвы

Пожар произошел на пятом этаже общежития Общевойсковой академии Вооруженных сил России в Новоконюшенном переулке, дом 3. Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, в ходе тушения пожарные спасли шесть человек.

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Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ: «7 января 2018 года в 00.00 мск произошло возгорание в одном из помещений на пятом этаже общежития Военной академии Генерального штаба ВС РФ. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки».



Общая площадь пожара составила порядка четырех квадратных метров. Силами прибывших на место пожарных расчетов в 00:25 возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало. Жильцов из здания не эвакуировали.