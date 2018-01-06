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    В Рязани девять человек пострадали в ДТП с троллейбусом

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    • Фото: УМВД по Рязанской области
    В Рязани девять человек пострадали в ДТП с троллейбусом

    В Рязани девять человек пострадали в ДТП с троллейбусом

    В Рязани девять человек пострадали в ДТП с троллейбусом
  • Фото: УМВД по Рязанской области

    • Девять человек пострадали в результате столкновения маршрутки и троллейбуса в Рязани. Среди них есть дети. Пятеро пострадавших находятся в больницах.

    Пресс-служба УМВД по Рязанской области: «В результате аварии пострадали девять человек, в том числе трое детей».

    В региональном Минздраве уточнили, что детей доставили в Областную детскую клиническую больницу, двоих взрослых — в больницу скорой помощи и еще четверых пострадавших — в Областную клиническую больницу. Четверых пациентов выписали после оказания необходимой медицинской помощи, передает РИА Новости.

    В Областной клинической больнице сейчас находится водитель маршрутки. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. В больнице скорой помощи остается пациент с травмами средней степени тяжести.

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