В Рязани девять человек пострадали в ДТП с троллейбусом

Девять человек пострадали в результате столкновения маршрутки и троллейбуса в Рязани. Среди них есть дети. Пятеро пострадавших находятся в больницах.
Пресс-служба УМВД по Рязанской области: «В результате аварии пострадали девять человек, в том числе трое детей».
В региональном Минздраве уточнили, что детей доставили в Областную детскую клиническую больницу, двоих взрослых — в больницу скорой помощи и еще четверых пострадавших — в Областную клиническую больницу. Четверых пациентов выписали после оказания необходимой медицинской помощи, передает РИА Новости.
В Областной клинической больнице сейчас находится водитель маршрутки. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. В больнице скорой помощи остается пациент с травмами средней степени тяжести.
В региональном Минздраве уточнили, что детей доставили в Областную детскую клиническую больницу, двоих взрослых — в больницу скорой помощи и еще четверых пострадавших — в Областную клиническую больницу. Четверых пациентов выписали после оказания необходимой медицинской помощи, передает РИА Новости.
В Областной клинической больнице сейчас находится водитель маршрутки. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. В больнице скорой помощи остается пациент с травмами средней степени тяжести.
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