ЕС потребовал от России компенсации за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

Евросоюз требует взыскивать с России по 1,39 миллиарда евро ежегодно
из-за ограничений на ввоз свиного мяса. Как пишет издание Politico, Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд.
Россия ввела запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза еще в 2014 году. Поводом стала вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. Издание отмечает, что это стало «тяжелым ударом» для датских, немецких и голландских фермеров. При этом сама Россия нарастила внутреннее производство мяса на фоне отсутствия конкуренции.
В ЕС считают российские продуктовые санкции политически мотивированными и хотят получать компенсацию в размере 1,39 миллиарда евро в год, что соответствует общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. При этом каждый год размер взысканий планируется увеличивать на 13%.
ВТО в 2016 году усмотрела в российском эмбарго нарушение своего Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных норм. Апелляция Москвы на это решение была отклонена. Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО были выполнены. Однако ввоз свинины остался под запретом как часть российского экономического ответа на секторальные санкции Евросоюза.
В ЕС считают российские продуктовые санкции политически мотивированными и хотят получать компенсацию в размере 1,39 миллиарда евро в год, что соответствует общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. При этом каждый год размер взысканий планируется увеличивать на 13%.
ВТО в 2016 году усмотрела в российском эмбарго нарушение своего Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных норм. Апелляция Москвы на это решение была отклонена. Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО были выполнены. Однако ввоз свинины остался под запретом как часть российского экономического ответа на секторальные санкции Евросоюза.
Комментарии