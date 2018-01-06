Палестинцы с камнями и палками атаковали кортеж патриарха в Вифлееме

Неприятный инцидент омрачил сегодня празднование Рождества в Вифлееме. Вооруженные камнями и палками палестинцы атаковали кортеж патриарха Иерусалимского Феофила Третьего.

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Конфликт связан с тем, что в последние годы Иерусалимская православная церковь, которая является крупнейшим после государства землевладельцем в Израиле, и, в частности, в Иерусалиме, тайком продавала свои участки анонимным инвесторам. А недавно выяснилось, что среди покупателей были израильские бизнесмены.



Палестинцы, составляющие большинство прихожан церкви, посчитали, что ее иерархи вступили в сговор с врагом, и теперь они бурно протестуют. Этот инцидент произошел на фоне недавнего обострения палестино-израильского конфликта, спровоцированного в декабре Вашингтоном.