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    Палестинцы с камнями и палками атаковали кортеж патриарха в Вифлееме. Израиль, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПалестинцы с камнями и палками атаковали кортеж патриарха в Вифлееме

    Палестинцы с камнями и палками атаковали кортеж патриарха в Вифлееме

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    Палестинцы с камнями и палками атаковали кортеж патриарха в Вифлееме

    Палестинцы с камнями и палками атаковали кортеж патриарха в Вифлееме

    Палестинцы с камнями и палками атаковали кортеж патриарха в Вифлееме

      Неприятный инцидент омрачил сегодня празднование Рождества в Вифлееме. Вооруженные камнями и палками палестинцы атаковали кортеж патриарха Иерусалимского Феофила Третьего.

      Конфликт связан с тем, что в последние годы Иерусалимская православная церковь, которая является крупнейшим после государства землевладельцем в Израиле, и, в частности, в Иерусалиме, тайком продавала свои участки анонимным инвесторам. А недавно выяснилось, что среди покупателей были израильские бизнесмены.

      Палестинцы, составляющие большинство прихожан церкви, посчитали, что ее иерархи вступили в сговор с врагом, и теперь они бурно протестуют. Этот инцидент произошел на фоне недавнего обострения палестино-израильского конфликта, спровоцированного в декабре Вашингтоном.

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