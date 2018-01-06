Жители Москвы и регионов прибывают на рождественскую службу в храм Христа Спасителя

Миллионы православных верующих в России и за ее пределами готовятся встретить один из главных праздников — Рождество Христово. День накануне большого торжества для христиан особенный, его называют Рождественский сочельник. Праздничные литургии уже завершаются на востоке страны, а жители европейской части России их пока еще ждут. Главная рождественская служба (ее традиционно проводит патриарх) пройдет в храме Христа Спасителя.

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Как отмечает корреспондент НТВ Валерия Алёхина, в храме Христа Спасителя идут последние приготовления к праздничной литургии. Она начнется в 23:00 по московскому времени. В храм приходят не только жители столицы — довольно много верующих приезжают из регионов.



Между тем в некоторых регионах России Рождество уже начали праздновать. Праздничная служба во всех приходах Приморского края началась ровно в полночь по местному времени. Многие верующие по традиции встречают Рождество в Покровском кафедральном соборе в центре Владивостока. В течение прошедшего дня люди уже приходили сюда на богослужения в честь Рождественского сочельника. Праздничная атмосфера царит не только в стенах собора. Недалеко от храма сооружен вертеп — своего рода пещера из хвойных веток, в центре которой установлена икона праздника Рождества, отмечает корреспондент НТВ Сергей Анцигин.



Утром, после богослужения, здесь будут петь так называемые гимны-колядки — духовные песни, прославляющие родившегося Христа. Завтра у православных заканчивается 40-дневный пост — по-христиански пусть и малый, но все же еще один повод для радости. Верующие позволят себе разговеться исключенными из рациона мясом, рыбой, молоком, сыром и другими продуктами. Праздновать благую весть — Рождество Христово — по церковным канонам разрешается 10 дней подряд, пока на смену святкам не придет крещенская ночь.



Подробности — в видеоматериале.