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    Полиция проверяет информацию о конфликте со стрельбой в Петербурге

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    • Фото: spb_today /vk.com
    Полиция проверяет информацию о конфликте со стрельбой в Петербурге

    Полиция проверяет информацию о конфликте со стрельбой в Петербурге

    Полиция проверяет информацию о конфликте со стрельбой в Петербурге
  • Фото: spb_today /vk.com

    • Правоохранители проводят проверку по сообщению о конфликте со стрельбой на проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга.

    Как сообщил ТАСС представитель ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, «в полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами на проспекте Ветеранов, на место выехал наряд полиции, проводится проверка». Более подробной информацией в полиции пока не располагают.

    Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация о конфликте со стрельбой на проспекте Ветеранов, сообщалось об одном пострадавшем.

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