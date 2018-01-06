Полиция проверяет информацию о конфликте со стрельбой в Петербурге

Правоохранители проводят проверку по сообщению о конфликте со стрельбой на проспекте Ветеранов в Кировском районе
Санкт-Петербурга.
Как сообщил ТАСС представитель ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, «в полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами на проспекте Ветеранов, на место выехал наряд полиции, проводится проверка». Более подробной информацией в полиции пока не располагают.
Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация о конфликте со стрельбой на проспекте Ветеранов, сообщалось об одном пострадавшем.
Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация о конфликте со стрельбой на проспекте Ветеранов, сообщалось об одном пострадавшем.
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