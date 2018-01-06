Семилетней Вике нужны средства на аппарат вентиляции легких

Семилетняя Вика ждет рождественского подарка. У девочки тяжелое врождённое заболевание,
из-за которого она не может ходить. Но сложные обстоятельства не заставили семью опустить руки. Вика сама каждый день сама совершает чудо — ездит в обычную школу, учится и гуляет с друзьями. Но сейчас на аппарат вентиляции легких ей необходимо собрать 325 тысяч рублей.
У Вики свой блог на YouTube, где она читает стихи, печет пироги и хвастается новой стрижкой. Но у девочки спинально-мышечная атрофия — редкое и неизлечимое генетическое заболевание. Вика не может сидеть, ходить, поднимать руки. Врачи, поставившие диагноз, советовали ее родителям отказаться от больного ребенка и родить другого. Что делать с Викой в рядовой калужской поликлинике никто не знал.
Но семья не сдалась, и в итоге мама Вики стала читать лекции для других родителей, а девочка пошла в школу в обычный класс. И дети оказались терпимее взрослых.
На деньги благотворителей Вике купили коляску, на которой она под присмотром мамы ездит в школу и носится по двору. Вика ходит на массаж и лечебную физкультуру, не снимает корсет. Но, несмотря на все усилия, болезнь прогрессирует. Из-за слабеющих мышц Вике все тяжелее дышать, и теперь ей нужен аппарат вентиляции легких. Стоит он как подержанная иномарка — 325 тысяч рублей. Это неподъемная для семьи сумма.
Вика знает, что ее заветное желание научиться ходить не исполнится, но это не значит, что невозможно маленькое чудо. При должном уходе человек с подобным диагнозом может вести активную жизнь до зрелых лет.
Чтобы помочь Вике, отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 9333. Фонд помощи хосписам «Вера».
Но семья не сдалась, и в итоге мама Вики стала читать лекции для других родителей, а девочка пошла в школу в обычный класс. И дети оказались терпимее взрослых.
На деньги благотворителей Вике купили коляску, на которой она под присмотром мамы ездит в школу и носится по двору. Вика ходит на массаж и лечебную физкультуру, не снимает корсет. Но, несмотря на все усилия, болезнь прогрессирует. Из-за слабеющих мышц Вике все тяжелее дышать, и теперь ей нужен аппарат вентиляции легких. Стоит он как подержанная иномарка — 325 тысяч рублей. Это неподъемная для семьи сумма.
Вика знает, что ее заветное желание научиться ходить не исполнится, но это не значит, что невозможно маленькое чудо. При должном уходе человек с подобным диагнозом может вести активную жизнь до зрелых лет.
Чтобы помочь Вике, отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 9333. Фонд помощи хосписам «Вера».
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