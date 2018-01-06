Мадуро объявил о выпуске 100 млн единиц венесуэльской криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать выпуск 100 млн единиц национальной криптовалюты.
Николас Мадуро: «Я распорядился выпустить 100 млн El Petro, законно обеспеченных венесуэльскими нефтяными богатствами».
По словам венесуэльского лидера, 14 января состоится встреча тех, кто займется майнингом (добычей, от англ. mining) новой криптовалюты, сообщает ТАСС.
Мадуро впервые объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет стране преодолеть социально-экономический кризис. Президент указал тогда, что Венесуэла будет обеспечивать El Petro «запасами природных ресурсов, золота, нефти и алмазов».
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты.
По словам венесуэльского лидера, 14 января состоится встреча тех, кто займется майнингом (добычей, от англ. mining) новой криптовалюты, сообщает ТАСС.
Мадуро впервые объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет стране преодолеть социально-экономический кризис. Президент указал тогда, что Венесуэла будет обеспечивать El Petro «запасами природных ресурсов, золота, нефти и алмазов».
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты.
Комментарии