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    Венесуэла прервала воздушное и морское сообщение с соседними островами

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    Венесуэла прервала воздушное и морское сообщение с соседними островами

    Венесуэла прервала воздушное и морское сообщение с соседними островами

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прекращении сообщения с нидерландскими островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Радикальная мера нацелена на предотвращение контрабанды.

    Мадуро подчеркнул, что воздушное и морское сообщение с соседними островами закрывается на 72 часа, начиная с этой пятницы, 5 января. По словам Мадуро, пойти на такой шаг его вынудил незаконный вывоз товаров из Венесуэлы. «Хватит уже нас обворовывать, хватит вывозить отсюда продукты», — заявил он.

    На данный момент власти взяли под контроль все венесуэльские порты, откуда, по мнению Мадуро, осуществляется контрабанда. При этом президент пообещал, что находящиеся за пределами Венесуэлы туристы смогут благополучно вернуться на родину.

    Также Мадуро поручил правительству немедленно начать переговоры с перечисленными островами и разработать механизмы оздоровления торговли, передает РИА Новости

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