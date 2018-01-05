Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Эрдоган: турецкий народ очень устал от переговоров о членстве в ЕС

    2 комментария
    Эрдоган: турецкий народ очень устал от переговоров о членстве в ЕС

    Эрдоган: турецкий народ очень устал от переговоров о членстве в ЕС

    Эрдоган: турецкий народ очень устал от переговоров о членстве в ЕС
  • Фото: Associated Press © 2018, Ludovic Marin

    • Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не собирается постоянно просить о принятии в состав Евросоюза.

    Президент Турции заявил, что в Анкаре уже устали ждать «возле двери ЕС», и предупредил, что его страна в связи с этим может предпринять определенные меры.

    Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза».

    В свою очередь Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Эрдоганом, которая прошла в Елисейском дворце, заявил, что ситуация с правами человека в Турции не позволяет этой стране продвигаться в сторону присоединения к ЕС, передает РИА Новости.

    Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было принято еще в 1963 году. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно осложнялись и приостанавливались. Ранее Эрдоган говорил, что Анкара пересмотрит свою позицию относительно стремления вступить в ЕС, так как Брюссель затягивает переговоры, а некоторые члены Евросоюза и вовсе враждебно настроены к Турции.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru