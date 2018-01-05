Эрдоган: турецкий народ очень устал от переговоров о членстве в ЕС

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не собирается постоянно просить о принятии в состав Евросоюза.
Президент Турции заявил, что в Анкаре уже устали ждать «возле двери ЕС», и предупредил, что его страна в связи с этим может предпринять определенные меры.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза».
В свою очередь Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Эрдоганом, которая прошла в Елисейском дворце, заявил, что ситуация с правами человека в Турции не позволяет этой стране продвигаться в сторону присоединения к ЕС, передает РИА Новости.
Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было принято еще в 1963 году. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно осложнялись и приостанавливались. Ранее Эрдоган говорил, что Анкара пересмотрит свою позицию относительно стремления вступить в ЕС, так как Брюссель затягивает переговоры, а некоторые члены Евросоюза и вовсе враждебно настроены к Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза».
В свою очередь Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Эрдоганом, которая прошла в Елисейском дворце, заявил, что ситуация с правами человека в Турции не позволяет этой стране продвигаться в сторону присоединения к ЕС, передает РИА Новости.
Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было принято еще в 1963 году. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно осложнялись и приостанавливались. Ранее Эрдоган говорил, что Анкара пересмотрит свою позицию относительно стремления вступить в ЕС, так как Брюссель затягивает переговоры, а некоторые члены Евросоюза и вовсе враждебно настроены к Турции.
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