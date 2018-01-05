В Греции молодая пара погибла после «сатанинского ритуала»

Двое молодых туристов были найдены мертвыми на греческом острове Кефалония в Ионическом море. Парень и девушка погибли накануне нового года, а перед смертью совершили некий «сатанинский ритуал».
Известно, что погибшая девушка — 23-летняя Лилия Ботушева из Болгарии, а ее спутник — 30-летний немец, имя которого не называется. Их окровавленные тела нашли в гостевом домике в деревне Влахата. Там же были обнаружены «сатанинская пентаграмма», а также ножи и свечи. По всей видимости, пара совершила ритуальное самоубийство.
Как сообщает Daily Mail, тела погибших обнаружил хозяин дома еще 31 декабря, однако местные власти сообщили о происшедшем лишь спустя несколько дней.
Лилия Ботушева числилась пропавшей с июня прошлого года. Родные пытались отследить ее местонахождение по записям в соцсетях, но безуспешно. В августе девушка дала о себе знать в полицию, сообщив, что с ней все в порядке и она просто решила порвать с прошлой жизнью. На этом дело было закрыто.
Последнюю запись в Facebook девушка оставила ночью 26 декабря. Это жуткий текст, в котором она упоминает Лилит — согласно ранним христианским апокрифам, это первая жена Адама, которая стала злым демоном, убивающим детей. Лилия написала: «Лилит… Я скучаю по тебе и не могу дождаться того дня, когда мы встретимся снова».
По данным СМИ, пара приехала в Грецию на автомобиле с поддельными номерами, который молодой человек арендовал в Германии. По словам жителей Влахаты, за время проживания молодые люди почти никогда не выходили из дома.
Как сообщает Daily Mail, тела погибших обнаружил хозяин дома еще 31 декабря, однако местные власти сообщили о происшедшем лишь спустя несколько дней.
Лилия Ботушева числилась пропавшей с июня прошлого года. Родные пытались отследить ее местонахождение по записям в соцсетях, но безуспешно. В августе девушка дала о себе знать в полицию, сообщив, что с ней все в порядке и она просто решила порвать с прошлой жизнью. На этом дело было закрыто.
Последнюю запись в Facebook девушка оставила ночью 26 декабря. Это жуткий текст, в котором она упоминает Лилит — согласно ранним христианским апокрифам, это первая жена Адама, которая стала злым демоном, убивающим детей. Лилия написала: «Лилит… Я скучаю по тебе и не могу дождаться того дня, когда мы встретимся снова».
По данным СМИ, пара приехала в Грецию на автомобиле с поддельными номерами, который молодой человек арендовал в Германии. По словам жителей Влахаты, за время проживания молодые люди почти никогда не выходили из дома.
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