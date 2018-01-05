В Зеленограде мужчина убил знакомого, позвонил в полицию и покончил с собой

Столичные следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин.
По данным следствия, сегодня тело мужчины 1982 года рождения с колото-резаными ранениями было обнаружено в одной из квартир жилого дома в Зеленограде.
О гибели жителя столицы в полицию сообщил мужчина 1969 года рождения. Он рассказал, что убил своего знакомого из-за личных разногласий.
После этого предполагаемый убийца покончил с собой. Его тело с травмами, характерными для падения с высоты, нашли рядом с домом, где было совершено преступление, сообщили в столичном главке СК.
О гибели жителя столицы в полицию сообщил мужчина 1969 года рождения. Он рассказал, что убил своего знакомого из-за личных разногласий.
После этого предполагаемый убийца покончил с собой. Его тело с травмами, характерными для падения с высоты, нашли рядом с домом, где было совершено преступление, сообщили в столичном главке СК.
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