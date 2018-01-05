Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    В Зеленограде мужчина убил знакомого, позвонил в полицию и покончил с собой

    1 комментарий

    В Зеленограде мужчина убил знакомого, позвонил в полицию и покончил с собой

    В Зеленограде мужчина убил знакомого, позвонил в полицию и покончил с собой

    Столичные следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин.

    По данным следствия, сегодня тело мужчины 1982 года рождения с колото-резаными ранениями было обнаружено в одной из квартир жилого дома в Зеленограде.

    О гибели жителя столицы в полицию сообщил мужчина 1969 года рождения. Он рассказал, что убил своего знакомого из-за личных разногласий.

    После этого предполагаемый убийца покончил с собой. Его тело с травмами, характерными для падения с высоты, нашли рядом с домом, где было совершено преступление, сообщили в столичном главке СК.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru