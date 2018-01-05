Берлин обвинил Россию, США и Китай в «презрении» к Евросоюзу

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль причислил Россию к странам, которые относятся к Евросоюзу без должного уважения.
По словам министра, у Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта — «они совершенно не ценят и презирают Европейский союз».
Габриэль подчеркнул, что раньше Германия полагался не только на Францию и Великобританию, но и на США. Однако теперь, когда Вашингтон начал терять позиции на мировой арене, все громче о себе стали заявлять другие страны. По словам главы МИД Германии, в Сирии образовавшийся «вакуум» стали заполнять Россия и Иран, а в мировой торговле — Китай.
В связи с этим в интервью Spiegel Габриэль призвал страны ЕС совместно определить общие европейские интересы во внешней политике. При этом министр подчеркнул, что «в мире хищников трудно быть травоядным».
Габриэль подчеркнул, что раньше Германия полагался не только на Францию и Великобританию, но и на США. Однако теперь, когда Вашингтон начал терять позиции на мировой арене, все громче о себе стали заявлять другие страны. По словам главы МИД Германии, в Сирии образовавшийся «вакуум» стали заполнять Россия и Иран, а в мировой торговле — Китай.
В связи с этим в интервью Spiegel Габриэль призвал страны ЕС совместно определить общие европейские интересы во внешней политике. При этом министр подчеркнул, что «в мире хищников трудно быть травоядным».
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