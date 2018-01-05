Жители Таиланда начали массово отбеливать пенисы

В Таиланде, известном своей развитой пластической хирургией, набирает популярность необычная процедура — отбеливание пенисов.
Такую услугу предлагает одна из клиник пластической хирургии в Бангкоке, которая рассказывает, что ее специалисты с помощью лазера снижают количество пигмента меланина в эпидермисе пациента, что приводит к осветлению кожи. Стоимость полного курса осветления пениса составляет 650 долларов.
Как пишет BBC, отбеливание кожи давно вошло в моду в странах Азии, где смуглость ассоциируется с физическим трудом на открытом воздухе, а следовательно — с бедностью. Однако осветлять половые органы раньше никто особо не стремился, и новое поветрие вызвало в Сети оживленное и не всегда одобрительное обсуждение. Тем не менее желающих подвергнуться этой процедуре становится все больше. Издание The Sun сообщает, что ежемесячно на нее записываются около сотни мужчин.
Один из клиентов клиники объясняет, что просто хочет «более уверенно чувствовать себя в плавках». Также услуга популярна среди среди мужчин-геев и трансвеститов.
Между тем Министерство здравоохранения Таиланда бьет тревогу. Медики призывают людей помнить о побочных эффектах, таких как воспаления, шрамы и болевые ощущения. Кроме того, процедура отбеливания может плохо сказаться на репродуктивной функции пациента и даже на его способности заниматься сексом. К тому же, говорят врачи, эффект осветления не постоянен: через некоторое время естественный цвет кожи вернется, но пигмент может распределиться неровно, некрасивыми пятнами.
Как пишет BBC, отбеливание кожи давно вошло в моду в странах Азии, где смуглость ассоциируется с физическим трудом на открытом воздухе, а следовательно — с бедностью. Однако осветлять половые органы раньше никто особо не стремился, и новое поветрие вызвало в Сети оживленное и не всегда одобрительное обсуждение. Тем не менее желающих подвергнуться этой процедуре становится все больше. Издание The Sun сообщает, что ежемесячно на нее записываются около сотни мужчин.
Один из клиентов клиники объясняет, что просто хочет «более уверенно чувствовать себя в плавках». Также услуга популярна среди среди мужчин-геев и трансвеститов.
Между тем Министерство здравоохранения Таиланда бьет тревогу. Медики призывают людей помнить о побочных эффектах, таких как воспаления, шрамы и болевые ощущения. Кроме того, процедура отбеливания может плохо сказаться на репродуктивной функции пациента и даже на его способности заниматься сексом. К тому же, говорят врачи, эффект осветления не постоянен: через некоторое время естественный цвет кожи вернется, но пигмент может распределиться неровно, некрасивыми пятнами.
Комментарии