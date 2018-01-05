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    В аэропорту Киева задержали двух торговок секс-рабынями

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    • Фото: Дмитрий Ценов / facebook.com
    В аэропорту Киева задержали двух торговок <nobr>секс-рабынями</nobr>

    В аэропорту Киева задержали двух торговок секс-рабынями

    В аэропорту Киева задержали двух торговок <nobr>секс-рабынями</nobr>
  • Фото: Дмитрий Ценов / facebook.com

    • В Киеве задержали двух женщин, которые продавали молодых украинок в сексуальное рабство в Европу.

    Киевлянки, одна из которых живет в Греции с 2013 года, были задержаны во время прохождения контроля в аэропорту украинской столицы.

    По данным правоохранительных органов, женщины организовали и разработали преступную схему по отправке секс-рабынь в Грецию. Девушкам 18–20 лет, которые находились в трудном материальном положении, злоумышленницы обещали до 5 тыс. евро в месяц и бесплатное проживание за предоставление интимных услуг.

    На самом же деле девушки попадали в нечеловеческие условия — они подвергались физическому и моральному насилию, а также втягивались в долговую кабалу с помощью огромных штрафов, рассказал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов в своем Facebook.

    Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным киевлянкам. По факту торговли людьми открыто уголовное производство.

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