В аэропорту Киева задержали двух торговок секс-рабынями

В Киеве задержали двух женщин, которые продавали молодых украинок в сексуальное рабство в Европу.
Киевлянки, одна из которых живет в Греции с 2013 года, были задержаны во время прохождения контроля в аэропорту украинской столицы.
По данным правоохранительных органов, женщины организовали и разработали преступную схему по отправке секс-рабынь в Грецию. Девушкам 18–20 лет, которые находились в трудном материальном положении, злоумышленницы обещали до 5 тыс. евро в месяц и бесплатное проживание за предоставление интимных услуг.
На самом же деле девушки попадали в нечеловеческие условия — они подвергались физическому и моральному насилию, а также втягивались в долговую кабалу с помощью огромных штрафов, рассказал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов в своем Facebook.
Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным киевлянкам. По факту торговли людьми открыто уголовное производство.
По данным правоохранительных органов, женщины организовали и разработали преступную схему по отправке секс-рабынь в Грецию. Девушкам 18–20 лет, которые находились в трудном материальном положении, злоумышленницы обещали до 5 тыс. евро в месяц и бесплатное проживание за предоставление интимных услуг.
На самом же деле девушки попадали в нечеловеческие условия — они подвергались физическому и моральному насилию, а также втягивались в долговую кабалу с помощью огромных штрафов, рассказал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов в своем Facebook.
Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным киевлянкам. По факту торговли людьми открыто уголовное производство.
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