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    Украденную самую дорогую бутылку водки в мире нашли пустой

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    • Фото: Brian Ingberg / facebook.com
    Украденную самую дорогую бутылку водки в мире нашли пустой

    Украденную самую дорогую бутылку водки в мире нашли пустой

    Украденную самую дорогую бутылку водки в мире нашли пустой
  • Фото: Brian Ingberg / facebook.com

    • Самая дорогая бутылка водки в мире, которую на этой неделе украли из бара в Копенгагене, обнаружена неповрежденной, но пустой.

    Бутылку водки Russo-Baltique стоимостью 1,3 млн долларов, которая была украдена в среду у датского коллекционера, обнаружили пустой. При этом сама бутылка, изготовленная из золота и инкрустированная драгоценными камнями, осталась неповрежденной.

    Как сообщил датским СМИ владелец бутылки коллекционер Бриан Ингберг, бутылку нашли на строительной площадке. Предстоит экспертиза в рамках расследования кражи. Затем владелец бутылки планирует снова налить в нее российскую водку и продумать более серьезную защиту экспоната, передает РИА Новости.

    смотретьСамую дорогую бутылку водки в мире украли в Копенгагене
    Самую дорогую бутылку водки в мире украли в Копенгагене
    Ингберг заявил о краже самой дорогой бутылки водки в мире 3 января. На камерах видеонаблюдения из бара Ингберга видно, что вор зашел в хранилище всего на 3 минуты и забрал только эту бутылку. Коллекционер подозревает в краже бывшего сотрудника своего бара, который мог изготовить дубликаты ключей от хранилища и сейфа.

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