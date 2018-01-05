Рассол или искусственная водка: как пережить новогодние праздники без похмелья

Самая обнадеживающая новость в свете новогодних праздников пришла из Великобритании. В ближайшем будущем человечество может навсегда забыть о похмелье. Там уже изобретен синтетический алкоголь, который никогда не приведет к похмелью и отравлению.

Рассказы о том, что мы делали в новогодние праздники, что пили, чем закусывали, как боролись с похмельем — это уже часть нашей культуры. Об этом снимают кино и придумывают анекдоты. Но Дэвид Натт, бывший советник по вопросам наркополитики правительства Великобритании, заявил: скоро это станет историей. Ученый разработал синтетический алкоголь — вещество, которое вызывает у мозга почти ту же реакцию, что и обычный алкоголь, но избавляет от рвоты, потери равновесия, агрессии, похмелья и привыкания.



По задумке, Алкосинт будет иметь вкусы разных алкогольных напитков: вина, виски, пива. Еще одним явным преимуществом будет моментальное протрезвление: достаточно лишь принять антидот. Натт уверяет, что уже на себе протестировал Алкосинт и обещает, что безопасный алкоголь будет доступен уже в ближайшие годы. Пока же любителям горячительного остается принимать алкоголь со всеми вытекающими. Чтобы избежать похмелья и отравлений, наркологи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.



Так, за два часа до возлияний нужно поесть. Бокалы должны быть маленькими, а промежутки между ними — не менее 15 минут, поэтому не ворчите на тех, кто говорит длинные тосты: они спасают ваше здоровье. Не рекомендуется также смешивать напитки. Если же кто-то из гостей рвется в пляс, но останавливайте его: врачи говорят, что движение ускоряет обмен веществ и выведение алкоголя из организма. Это способ уберечься от тяжелого похмелья. Водку обязательно нужно закусывать, и идеально подойдут для этого холодец и заливная рыба. Желированная еда содержит глицин, который ускоряет вывод токсинов.



Если же вы не смогли вовремя остановиться и похмелье наступило, необходимо в первую очередь восполнить недостаток жидкости в организме — например, рассолом. Гипертоникам стоит особенно внимательно следить за своим состоянием, чтобы избыток рассола не привел к кризу. Лучший вариант — рассол квашеной капусты, его рекомендуют смешивать один к одному с томатным соком, а лучше с кефиром.



Чтобы утром голова не болела, нужно рассчитывать свои силы. На новогодние праздники в России каждый год приходится увеличение количества смертей от алкоголя. Смертельная доза алкоголя в зависимости от веса, пола и состояния здоровья варьируется от 0,5 до 1 литра водки. Шанс угодить в реанимацию, приняв на грудь такую дозу — примерно один к трем.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Марата Сетдикова.