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    Видео с избиением ездовых собак в Сочи возмутило соцсети. драки и избиения, жестокость, животные, собаки, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВидео с избиением ездовых собак в Сочи возмутило соцсети

    Видео с избиением ездовых собак в Сочи возмутило соцсети

    3 комментария
    • Фото: krd_chp / vk.com
    Видео с избиением ездовых собак в Сочи возмутило соцсети

    Видео с избиением ездовых собак в Сочи возмутило соцсети

    Видео с избиением ездовых собак в Сочи возмутило соцсети
    • Фото: krd_chp / vk.com

      • Правоохранительные органы Краснодарского края выясняют обстоятельства избиения ездовых собак в Красной Поляне (Сочи).

      На видеозаписи, которая вызвала возмущение многих пользователей соцсетей, запечатлено, как работница хаски-парка избивает запряженных в сани собак и грубо ругается на псов. Животным остается только жалобно скулить.

      Как сообщили в прокуратуре региона, материалы для проведения проверки уже переданы в полицию, передает ТАСС.

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