Видео с избиением ездовых собак в Сочи возмутило соцсети

Правоохранительные органы Краснодарского края выясняют обстоятельства избиения ездовых собак в Красной Поляне (Сочи).
На видеозаписи, которая вызвала возмущение многих пользователей соцсетей, запечатлено, как работница хаски-парка избивает запряженных в сани собак и грубо ругается на псов. Животным остается только жалобно скулить.
Как сообщили в прокуратуре региона, материалы для проведения проверки уже переданы в полицию, передает ТАСС.
Как сообщили в прокуратуре региона, материалы для проведения проверки уже переданы в полицию, передает ТАСС.
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