Раздавленный дверью украинского самолета финский пилот должен был лететь в Россию

Частный пассажирский самолет Gulfstream G150, пилот которого неожиданно погиб в четверг в финском аэропорту Киттиля в результате удара двери самолета, перевозил россиян, борт прилетел из Москвы и должен был вылететь в Екатеринбург.
Как сообщают финские СМИ, трагически погибший в результате удара дверью самолета пилот прилетел в Лапландию из Москвы с россиянами на борту и должен был вылететь в Екатеринбург.
Ранее полиция Финляндии сообщила о несчастном случае в аэропорту Киттиля: небольшой 20-местный самолет готовился к взлету, единственным человеком на борту был капитан. Он скончался на месте в результате удара, полученного от неожиданно закрывшейся двери самолета.
Однако в бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии предполагают, что на борту «что-то произошло», передает MTV3.
Сакари Лауриала, представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии: «Некоторые фрагменты двери самолета оказались отброшены от самолета на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали».
Самолет Gulfstream G150, на котором произошел инцидент, был выпущен в 2012 году. Судно принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрировано оно было в Киеве.
Ранее полиция Финляндии сообщила о несчастном случае в аэропорту Киттиля: небольшой 20-местный самолет готовился к взлету, единственным человеком на борту был капитан. Он скончался на месте в результате удара, полученного от неожиданно закрывшейся двери самолета.
Однако в бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии предполагают, что на борту «что-то произошло», передает MTV3.
Сакари Лауриала, представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии: «Некоторые фрагменты двери самолета оказались отброшены от самолета на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали».
Самолет Gulfstream G150, на котором произошел инцидент, был выпущен в 2012 году. Судно принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрировано оно было в Киеве.
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