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    В Москве спасатели помогли медикам госпитализировать 300-килограммового пациента

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    В Москве спасатели помогли медикам госпитализировать 300-килограммового пациента

    В Москве спасатели помогли медикам госпитализировать <nobr>300-килограммового</nobr> пациента

    Медики запросили помощи спасателей для госпитализации тяжелобольного пациента весом более 300 кг.

    Сотрудники МЧС помогли медикам в транспортировке тяжелобольного весом более 300 кг для дальнейшей госпитализации в больнице, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Спасатели помогли доставить пациента из квартиры в машину скорой помощи, а потом переместить из машины на больничную койку.

    СМИ отмечают, что 300-килограммовый пациент жил в квартире на улице Генерала Глаголева.

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