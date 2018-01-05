В Москве спасатели помогли медикам госпитализировать 300-килограммового пациента

Медики запросили помощи спасателей для госпитализации тяжелобольного пациента весом более 300 кг.
Сотрудники МЧС помогли медикам в транспортировке тяжелобольного весом более 300 кг для дальнейшей госпитализации в больнице, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Спасатели помогли доставить пациента из квартиры в машину скорой помощи, а потом переместить из машины на больничную койку.
СМИ отмечают, что 300-килограммовый пациент жил в квартире на улице Генерала Глаголева.
Спасатели помогли доставить пациента из квартиры в машину скорой помощи, а потом переместить из машины на больничную койку.
СМИ отмечают, что 300-килограммовый пациент жил в квартире на улице Генерала Глаголева.
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