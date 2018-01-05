Эксперты рассказали, каких специалистов ожидают сокращения в 2018 году

Эксперты портала по поиску работы рассказали, работников каких профессий ожидают сокращения в наступившем году.
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Бухгалтеры и юристы начального уровня, операторы ввода информации, модераторы, операторы колл-центров и специалисты по страхованию в 2018 году могут лишиться своих должностей. Как объяснили «Российской газете» эксперты портала по поиску работы Superjob, сокращения будут связаны с постепенной автоматизацией подобных рутинных процессов.
Кроме того, в зоне риска в наступившем году могут оказаться специалисты, которые работают с криптовалютой, если она все-таки окажется «пузырем», как предрекают многие экономисты. Такие сотрудники в случае сокращения перейдут в другие проекты внутри своей отрасли.
Без изменений, по мнению экспертов, в 2018 году останутся сферы торговли и ресторанного бизнеса; вне зоны риска также курьеры и водители — технологии беспилотного управления автомобилями и машинного зрения не достигнут нужного уровня развития в 2018 году.
Кроме того, в зоне риска в наступившем году могут оказаться специалисты, которые работают с криптовалютой, если она все-таки окажется «пузырем», как предрекают многие экономисты. Такие сотрудники в случае сокращения перейдут в другие проекты внутри своей отрасли.
Без изменений, по мнению экспертов, в 2018 году останутся сферы торговли и ресторанного бизнеса; вне зоны риска также курьеры и водители — технологии беспилотного управления автомобилями и машинного зрения не достигнут нужного уровня развития в 2018 году.
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