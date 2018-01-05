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    Умер художник Владимир Янкилевский

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    • Фото: Великжанин Виктор / ТАСС
    Умер художник Владимир Янкилевский

    Умер художник Владимир Янкилевский

    Умер художник Владимир Янкилевский
  • Фото: Великжанин Виктор / ТАСС

    • В парижской клинике скончался один из родоначальников московского концептуализма художник Владимир Янкилевский.

    Информация о смерти Владимира Янкилевского появилась в соцсетях. Как сообщил научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн, Янкилевский скончался в возрасте 79 лет в больнице в Париже, где жил и работал в последние годы.

    Алек Эпштейн: «Выдающийся художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Борисович Янкилевский ушел сегодня из жизни, не дожив полтора месяца до своего восьмидесятилетия».



    Владимир Янкилевский родился в Москве 15 февраля 1938 года. Был участником скандально-известной выставки 1962 года «XXX лет МОСХа», которую посетил Никита Хрущев и потребовал запретить рисовать многим художникам, в том числе и Янкилевичу.

    С 1990 годов Янкилевский жил и работал в Нью-Йорке и Париже. Его картины и инсталляции представлены 35 музеях и галереях по всему миру.

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