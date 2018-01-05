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    В Голландии задержали машину, из которой обстреливали полицейских

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    В Голландии задержали машину, из которой обстреливали полицейских

    В Голландии задержали машину, из которой обстреливали полицейских

    Голландская полиция после погони задержала автомобиль и людей, которые открыли огонь по правоохранителям у города Дордрехт.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на бельгийские СМИ, инцидент произошел в четверг вечером на автомагистрали, связывающей Антверпен и Роттердам. Неизвестные лица возле города Дордрехт открыли огонь из своего автомобиля по полицейским.

    Полиция преследовала преступников. Автомагистраль A16, связывающая Антверпен с Роттердамом, была полностью перекрыта, что привело к масштабным пробкам в регионе.

    После погони автомобиль с бельгийскими номерами, из которого велась стрельба, был остановлен, задержаны 4 человека. Об их личностях ничего не сообщается. Ведется расследование.

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