WhatsApp пополнится «историями» из Instagram

Instagram тестирует новую функцию, которая позволит интегрировать «истории» из соцсети в мессенджер WhatsApp.
Как сообщает издание TechCrunch, интегрированные из Instagram «истории» внешне будут похожи на статусы в WhatsApp. Отличить Instagram-историю можно отличить от статуса в WhatsApp можно будет по значку внизу.
Судя по скриншотам, уже появившимся в Сети, в первом случае будет логотип Instagram внизу справа, а во втором — значок «плюс» слева.
Издание отмечает, что введение новой функции будет выгодно как WhatsApp, так и Instagram. Оно одновременно повысит популярность «статусов» в мессенджере и увеличит количество просмотров «историй» в обоих приложениях.
Добавим, что Instagram активно продвигает функцию «историй». В частности, они уже интегрируются в Facebook.
Судя по скриншотам, уже появившимся в Сети, в первом случае будет логотип Instagram внизу справа, а во втором — значок «плюс» слева.
Издание отмечает, что введение новой функции будет выгодно как WhatsApp, так и Instagram. Оно одновременно повысит популярность «статусов» в мессенджере и увеличит количество просмотров «историй» в обоих приложениях.
Добавим, что Instagram активно продвигает функцию «историй». В частности, они уже интегрируются в Facebook.
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