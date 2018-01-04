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    WhatsApp пополнится «историями» из Instagram

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    WhatsApp пополнится «историями» из Instagram

    WhatsApp пополнится «историями» из Instagram

    WhatsApp пополнится «историями» из Instagram
  • Фото: Reuters © 2018

    • Instagram тестирует новую функцию, которая позволит интегрировать «истории» из соцсети в мессенджер WhatsApp.

    Как сообщает издание TechCrunch, интегрированные из Instagram «истории» внешне будут похожи на статусы в WhatsApp. Отличить Instagram-историю можно отличить от статуса в WhatsApp можно будет по значку внизу.

    Судя по скриншотам, уже появившимся в Сети, в первом случае будет логотип Instagram внизу справа, а во втором — значок «плюс» слева.

    Издание отмечает, что введение новой функции будет выгодно как WhatsApp, так и Instagram. Оно одновременно повысит популярность «статусов» в мессенджере и увеличит количество просмотров «историй» в обоих приложениях.

    Добавим, что Instagram активно продвигает функцию «историй». В частности, они уже интегрируются в Facebook.

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