В Нижегородской области мать до смерти избила 9-месячного сына

28-летняя женщина из села Мотовилово (Нижегородская область) подозревается в убийстве собственного сына.
По данным следствия, вечером 2 января нетрезвая мать ударила плачущего 9-месячного сына, после чего с силой бросила младенца на детскую кроватку. В результате малыш получил смертельные травмы. При этом, как отметили в управлении СК по Нижегородской области, скорую женщина вызвала только на следующий день.
Подозреваемая уже задержана. Она не отрицает, что до смерти избила младшего сына.
Старшего ребенка, которому 1 год и 10 месяцев, следователи изъяли из семьи. Он отправлен в медучреждение.
Подозреваемая уже задержана. Она не отрицает, что до смерти избила младшего сына.
Старшего ребенка, которому 1 год и 10 месяцев, следователи изъяли из семьи. Он отправлен в медучреждение.
Комментарии