Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В Нижегородской области мать до смерти избила 9-месячного сына

    комментировать

    В Нижегородской области мать до смерти избила 9-месячного сына

    В Нижегородской области мать до смерти избила <nobr>9-месячного</nobr> сына

    28-летняя женщина из села Мотовилово (Нижегородская область) подозревается в убийстве собственного сына.

    По данным следствия, вечером 2 января нетрезвая мать ударила плачущего 9-месячного сына, после чего с силой бросила младенца на детскую кроватку. В результате малыш получил смертельные травмы. При этом, как отметили в управлении СК по Нижегородской области, скорую женщина вызвала только на следующий день.

    Подозреваемая уже задержана. Она не отрицает, что до смерти избила младшего сына.

    Старшего ребенка, которому 1 год и 10 месяцев, следователи изъяли из семьи. Он отправлен в медучреждение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru