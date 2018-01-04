СМИ сообщили, что Путин прилетел на отдых в Хакасию

Сибирские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин проведет короткий отпуск в Хакасии.
Президентский самолет совершил посадку в аэропорту города Абакан. Как сообщает портал FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве, Владимир Путин проведет несколько дней отпуска в Хакасии.
Компанию российскому президенту составит глава Минобороны Сергей Шойгу, который прилетел в регион накануне.
Ранее сообщалось, что борт №1 некоторое время не мог совершить посадку в аэропорту Абакана из-за сильного тумана.
Это не первый отпуск президента РФ в Хакасии. Так, в 2013 году Путин в компании Сергея Шойгу и Дмитрия Медведева поймал щуку-крокодила и проведал снежного барса по кличке Монгол.
Компанию российскому президенту составит глава Минобороны Сергей Шойгу, который прилетел в регион накануне.
Ранее сообщалось, что борт №1 некоторое время не мог совершить посадку в аэропорту Абакана из-за сильного тумана.
Это не первый отпуск президента РФ в Хакасии. Так, в 2013 году Путин в компании Сергея Шойгу и Дмитрия Медведева поймал щуку-крокодила и проведал снежного барса по кличке Монгол.
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