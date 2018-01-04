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    СМИ сообщили, что Путин прилетел на отдых в Хакасию

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    СМИ сообщили, что Путин прилетел на отдых в Хакасию

    СМИ сообщили, что Путин прилетел на отдых в Хакасию

    СМИ сообщили, что Путин прилетел на отдых в Хакасию
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Сибирские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин проведет короткий отпуск в Хакасии.

    Президентский самолет совершил посадку в аэропорту города Абакан. Как сообщает портал FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве, Владимир Путин проведет несколько дней отпуска в Хакасии.

    Компанию российскому президенту составит глава Минобороны Сергей Шойгу, который прилетел в регион накануне.

    Ранее сообщалось, что борт №1 некоторое время не мог совершить посадку в аэропорту Абакана из-за сильного тумана.

    Это не первый отпуск президента РФ в Хакасии. Так, в 2013 году Путин в компании Сергея Шойгу и Дмитрия Медведева поймал щуку-крокодила и проведал снежного барса по кличке Монгол.

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