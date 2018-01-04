В ЮАР 4 человека погибли и около 40 пострадали в железнодорожной катастрофе

Экстренные службы ЮАР разбираются в обстоятельствах трагедии на железной дороге.
Между населенными пунктами Хенненман и Крунстад поезд, следовавший из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург, столкнулся с грузовым автомобилем и легковушкой. Сообщается, что водитель грузовика не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны поезда. По свидетельствам очевидцев, некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись.
По информации местной службы скорой помощи Netcare 911, погибли не менее четырех человек. Местное телевидение распространило информацию о 40 пострадавших. Ранее служба экстренной медицинской помощи ER24 заявляла, что число травмированных приближается к сотне. На фотографии службы в Twitter видны обгоревший вагон и сильно деформированный автомобиль.
На место происшествия стянуты отряды спасателей.
По информации местной службы скорой помощи Netcare 911, погибли не менее четырех человек. Местное телевидение распространило информацию о 40 пострадавших. Ранее служба экстренной медицинской помощи ER24 заявляла, что число травмированных приближается к сотне. На фотографии службы в Twitter видны обгоревший вагон и сильно деформированный автомобиль.
Pictures of the early train collision between Hennenman and Kroonstad, FS. Services are still on scene. @ewnupdates @eNCA @_ArriveAlive @jour_maine @SABCNewsOnline @OFM9497 @JacaNews @News24_SA pic.twitter.com/yTyO2NYYMt— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 4 января 2018 г.
На место происшествия стянуты отряды спасателей.
Комментарии