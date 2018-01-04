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    В ЮАР 4 человека погибли и около 40 пострадали в железнодорожной катастрофе

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    • Фото: @ER24EMS / twitter.com
    В ЮАР 4 человека погибли и около 40 пострадали в железнодорожной катастрофе

    В ЮАР 4 человека погибли и около 40 пострадали в железнодорожной катастрофе

    В ЮАР 4 человека погибли и около 40 пострадали в железнодорожной катастрофе
  • Фото: @ER24EMS / twitter.com

    • Экстренные службы ЮАР разбираются в обстоятельствах трагедии на железной дороге.

    Между населенными пунктами Хенненман и Крунстад поезд, следовавший из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург, столкнулся с грузовым автомобилем и легковушкой. Сообщается, что водитель грузовика не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны поезда. По свидетельствам очевидцев, некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись.

    По информации местной службы скорой помощи Netcare 911, погибли не менее четырех человек. Местное телевидение распространило информацию о 40 пострадавших. Ранее служба экстренной медицинской помощи ER24 заявляла, что число травмированных приближается к сотне. На фотографии службы в Twitter видны обгоревший вагон и сильно деформированный автомобиль.




    На место происшествия стянуты отряды спасателей.

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