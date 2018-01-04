В Иркутске развалился аттракцион с детьми

В Иркутске четыре ребенка пострадали
из-за ЧП на аттракционе в детском парке развлечений.
Инцидент произошел в среду, 3 января. Из-за обрыва креплений конструкции аттракциона «Улей» дети в возрасте от трех до одиннадцати лет упали на пол.
В результате с подозрением на ушиб грудной клетки в больницу была доставлена пятилетняя девочка. Родители остальных детей от госпитализации отказались, сообщили в иркутском управлении СК.
Теперь следователи и полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.
В результате с подозрением на ушиб грудной клетки в больницу была доставлена пятилетняя девочка. Родители остальных детей от госпитализации отказались, сообщили в иркутском управлении СК.
Теперь следователи и полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.
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