В Минобороны РФ назвали фейком сообщения об уничтожении 7 самолетов ВКС

В российском военном ведомстве рассказали о последствиях атаки на авиабазу Хмеймим в Сирии, которая произошла 31 декабря.
По данным Минобороны РФ, в результате минометного обстрела погибли двое военнослужащих.
Пресс-служба Минобороны РФ: «31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли».
Сообщается, что сирийские силы безопасности приступили к поиску причастных к атаке бандитов и усилили режим охраны прилегающей к авиабазе территории. Кроме того, в Минобороны РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию об уничтожении боевиками 7 самолетов ВКС.
Пресс-служба Минобороны РФ: «Сообщение „Коммерсанта“ о якобы „фактическом уничтожении“ 7 российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме».
Ранее «Коммерсант» сообщил, что 31 декабря радикальные исламисты обстреляли авиабазу Хмеймим, уничтожили не менее 7 самолетов и, возможно, ранили более 10 военных.
Пресс-служба Минобороны РФ: «31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли».
Сообщается, что сирийские силы безопасности приступили к поиску причастных к атаке бандитов и усилили режим охраны прилегающей к авиабазе территории. Кроме того, в Минобороны РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию об уничтожении боевиками 7 самолетов ВКС.
Пресс-служба Минобороны РФ: «Сообщение „Коммерсанта“ о якобы „фактическом уничтожении“ 7 российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме».
Ранее «Коммерсант» сообщил, что 31 декабря радикальные исламисты обстреляли авиабазу Хмеймим, уничтожили не менее 7 самолетов и, возможно, ранили более 10 военных.
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