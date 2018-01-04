Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    В Вилючинске подводники с семьями устроили лыжную гонку. армия и флот РФ, лыжный спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Вилючинске подводники с семьями устроили лыжную гонку

    В Вилючинске подводники с семьями устроили лыжную гонку

    комментировать
    В Вилючинске подводники с семьями устроили лыжную гонку

    В Вилючинске подводники с семьями устроили лыжную гонку

    В Вилючинске подводники с семьями устроили лыжную гонку

      Подводники Тихоокеанского флота дружно встали на лыжи. Традиционная гонка прошла в Вилючинске.

      В соревнованиях приняли участие военнослужащие и их семьи. Спортивный праздник собрал более 500 человек. Самому юному лыжнику всего 4 года. Детям предстояло преодолеть километровую дистанцию, а их папам нужно было пройти 5 километров.

      Самой быстрой оказалась сборная команда соединения подводных лодок. Моряки доказали, что всегда находятся в прекрасной физической форме, причем даже после праздников и не только под водой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru