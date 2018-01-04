В Вилючинске подводники с семьями устроили лыжную гонку

Подводники Тихоокеанского флота дружно встали на лыжи. Традиционная гонка прошла в Вилючинске.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие и их семьи. Спортивный праздник собрал более 500 человек. Самому юному лыжнику всего 4 года. Детям предстояло преодолеть километровую дистанцию, а их папам нужно было пройти 5 километров.



Самой быстрой оказалась сборная команда соединения подводных лодок. Моряки доказали, что всегда находятся в прекрасной физической форме, причем даже после праздников и не только под водой.