Фонд «Милосердие» просит помочь в сборе подарков на Рождество

В преддверии Рождества благотворительный фонд «Милосердие» обратился к неравнодушным людям, которые могут исполнить скромную мечту тех, кто сегодня особенно нуждается в помощи. Это инвалиды, одинокие старики, сироты и многодетные семьи.
Список необходимых чудес размещен на сайте. До завершения акции остались считаные дни. Несмотря на то, что уже откликнулись десятки тысяч человек, удалось собрать только половину подарков.
Максим перестал верить в чудеса еще в раннем детстве. Трехлетний мальчик попал в страшную аварию и стал инвалидом. Легко ли думать о чуде, сидя в инвалидном кресле, которое еще и разваливается.
Максим Витковский: «У меня недавно боковое колесо отвалилось. Тут есть болт, которым колесо крепится к раме. Он толщиной где-то с два пальца. И он сломался».
Новая коляска для Максима — это не прихоть. С ней он сможет вернуться к давно забытым занятиям теннисом, да и жить станет комфортнее. Сам бы такую покупку молодой человек ни за что бы не потянул, но мир не без добрых людей.
Максим Витковский: «Нашлись люди, которые решились помочь».
Историю Максима неизвестные дарители нашли на сайте проекта службы «Милосердие» под названием «Дари радость в Рождество». Подарок уже в пути. Но о таком же рождественском чуде мечтают еще как минимум 20 тысяч человек.
Алла Штурмина, многодетная мать: «Наверное, я бы хотела, чтобы мои дети были рядом со мной, чтобы они были счастливы, чтобы им все удавалось».
Как выяснил корреспондент Александр Терёхин, о своих скромных желаниях одинокая мама четырех дочек-непосед даже стесняется говорить. Разве ж это чудо — ремонт в детской, да новый пылесос? О таком даже мечтать как-то неудобно.
Анна Белавина, руководитель благотворительных программ православной службы «Милосердие»: «Для наших подопечных подарком могут стать колготки для детей, самые обычные развивающие игрушки, подгузники для новорожденных или лечебное питание, которое продается только в аптеках».
Акция «Дари радость в Рождество» проходит уже в 7-й раз. Для тысяч сирот, пенсионеров, больных, и людей, живущих за чертой бедности, это единственная возможность получить то, что им действительно необходимо.
Виктория Альтухова: «Хочется помочь людям, у которых, возможно, нет того, что есть у нас, просто дать им частичку тепла, чтобы они поверили в чудо».
Алексей Ляскин: «Хочется сделать приятное людям, которые, возможно, что-то себе не могут позволить, и порадовать тех, кто находится в сложной ситуации. Хочется им подарить рождественское настроение».
Организаторы беспокоятся, что в этом году без праздника могут остаться несколько тысяч человек. Акция подходит к концу, а на полках чуть больше половины нужных подарков. Но в рождественские чудеса верят и благотворители. Это ли не чудо, если общими силами оставшаяся часть подарков будет собрана.
Сотворить рождественское чудо может любой. Список необходимого можно посмотреть на сайте или оставить пожертвование с помощью СМС на короткий номер 3434 со словом «Рождество» и суммой пожертвования. Например: «Рождество 300».
Максим перестал верить в чудеса еще в раннем детстве. Трехлетний мальчик попал в страшную аварию и стал инвалидом. Легко ли думать о чуде, сидя в инвалидном кресле, которое еще и разваливается.
Максим Витковский: «У меня недавно боковое колесо отвалилось. Тут есть болт, которым колесо крепится к раме. Он толщиной где-то с два пальца. И он сломался».
Новая коляска для Максима — это не прихоть. С ней он сможет вернуться к давно забытым занятиям теннисом, да и жить станет комфортнее. Сам бы такую покупку молодой человек ни за что бы не потянул, но мир не без добрых людей.
Максим Витковский: «Нашлись люди, которые решились помочь».
Историю Максима неизвестные дарители нашли на сайте проекта службы «Милосердие» под названием «Дари радость в Рождество». Подарок уже в пути. Но о таком же рождественском чуде мечтают еще как минимум 20 тысяч человек.
Алла Штурмина, многодетная мать: «Наверное, я бы хотела, чтобы мои дети были рядом со мной, чтобы они были счастливы, чтобы им все удавалось».
Как выяснил корреспондент Александр Терёхин, о своих скромных желаниях одинокая мама четырех дочек-непосед даже стесняется говорить. Разве ж это чудо — ремонт в детской, да новый пылесос? О таком даже мечтать как-то неудобно.
Анна Белавина, руководитель благотворительных программ православной службы «Милосердие»: «Для наших подопечных подарком могут стать колготки для детей, самые обычные развивающие игрушки, подгузники для новорожденных или лечебное питание, которое продается только в аптеках».
Акция «Дари радость в Рождество» проходит уже в 7-й раз. Для тысяч сирот, пенсионеров, больных, и людей, живущих за чертой бедности, это единственная возможность получить то, что им действительно необходимо.
Виктория Альтухова: «Хочется помочь людям, у которых, возможно, нет того, что есть у нас, просто дать им частичку тепла, чтобы они поверили в чудо».
Алексей Ляскин: «Хочется сделать приятное людям, которые, возможно, что-то себе не могут позволить, и порадовать тех, кто находится в сложной ситуации. Хочется им подарить рождественское настроение».
Организаторы беспокоятся, что в этом году без праздника могут остаться несколько тысяч человек. Акция подходит к концу, а на полках чуть больше половины нужных подарков. Но в рождественские чудеса верят и благотворители. Это ли не чудо, если общими силами оставшаяся часть подарков будет собрана.
Сотворить рождественское чудо может любой. Список необходимого можно посмотреть на сайте или оставить пожертвование с помощью СМС на короткий номер 3434 со словом «Рождество» и суммой пожертвования. Например: «Рождество 300».
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