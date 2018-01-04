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    Самка гепарда родила 8 детенышей в американском зоопарке. США, животные, зоопарки, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамка гепарда родила 8 детенышей в американском зоопарке

    Самка гепарда родила 8 детенышей в американском зоопарке

    2 комментария
    • Фото: stlzoo.org
    Самка гепарда родила 8 детенышей в американском зоопарке

    Самка гепарда родила 8 детенышей в американском зоопарке

    Самка гепарда родила 8 детенышей в американском зоопарке
    • Фото: stlzoo.org

      • Американский зоопарк объявил о рождении в неволе рекордного числа детенышей гепарда.

      Сотрудники зоопарка американского города Сент-Луиса поделились замечательной новостью: самка гепарда родила сразу восемь котят. Такое большое потомство является редкостью для гепардов. Обычно в неволе они рожают не больше четырех детенышей. Так что самка гепарда по кличке Бингва оправдывает свое имя, которое на суахили означает «чемпион».

      Как сообщили сотрудники зоопарка, все восемь котят здоровы. Это три самца и пять самок. Пятнистое семейство содержат в специальном закрытом помещении и покажут посетителям только через пару месяцев, когда малыши подрастут и окрепнут.

      По словам ветеринаров, молодая самка гепарда родила впервые, но показала себя отличной матерью и исправно заботится о потомстве.

      Самка гепарда родила 8 детенышей в американском зоопарке. США, животные, зоопарки, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Самка гепарда родила 8 детенышей в американском зоопарке. США, животные, зоопарки, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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