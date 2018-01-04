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    СМИ: Иванка Трамп собирается стать первой женщиной-президентом США

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    • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas
    СМИ: Иванка Трамп собирается стать первой <nobr>женщиной-президентом</nobr> США

    СМИ: Иванка Трамп собирается стать первой женщиной-президентом США

    СМИ: Иванка Трамп собирается стать первой <nobr>женщиной-президентом</nobr> США
  • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas

    • Американский журнал New York Magazine опубликовал выдержки из книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».

    Американский журналист Майкл Вулфф в своей книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», отрывки из которой публикует журнал New York Magazine, утверждает, что первой женщиной-президентом США будет не Хиллари Клинтон, а Иванка Трамп. Автор книги утверждает, что Иванка и ее муж, советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, согласились стать частью президентской администрации в расчёте на то, что впоследствии это поможет Иванке занять пост президента США.

    Из книги Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа»: «Между собой пара договорилась: если в будущем появится возможность, она будет баллотироваться в президенты».

    В книге также утверждается, что бывший советник президента Стивен Бэннон «ужаснулся», когда услышал об их договоренности.

    В среду в Белом доме прокомментировали выход книги журналиста Майкла Вулффа. В частности, в Белом доме назвали абсолютной ложью слова автора о том, что Дональд Трамп якобы и не рассчитывал стать президентом США, а его супруга Меланья была в шоке от перспективы стать первой леди.

    Автор книги ссылается на слова Стивена Бэннона, который в январе-августе 2017 года работал советником Трампа по стратегическим вопросам. Президент Трамп после публикации фрагментов книги заявил, что у Бэннона «не было никакого влияния в Белом доме», и что тот вообще «потерял рассудок» после увольнения из администрации, цитирует РИА Новости.

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